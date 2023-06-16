Во время пьянки сокольчанин утопил супругу в ведре

Вынесен приговор мужчине, который утопил свою жену. ЧП случилось в Соколе. Супруги поссорились во время застолья.

В Соколе 57-летний местный житель утопил свою жену в ведре с водой. Сообщается, что и мужчина, и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во время совместной пьянки супруги поссорились, и 57-летний сокольчанин уронил женщину на пол и засунул ее голову в ведро с водой.

«Преодолевая сопротивление потерпевшей, удерживал ее в таком положении, препятствуя тем самым поступлению воздуха в ее легкие, держа потерпевшую руками за туловище и с силой прижимая шею к ободку ведра до тех пор, пока супруга не перестала оказывать сопротивление и подавать признаки жизни», - сообщает объединенная пресс-служба судов области.

За убийство женщины суд отправил ее супруга в колонию строгого режима на 9 лет. Также частично удовлетворен гражданский иск сестры погибшей женщины. В ее пользу взыскана компенсация морального вреда и возмещение затрат на погребение и организацию похорон.