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НовостиОбщество16 июня 2023 6:48

В Вологде власти предлагают снести самострой

В их числе гаражи и хозпостройки
Иван Чухнин

Администрация Вологды издала очередное распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества». В нем предписано хозяевам незаконно возведённых объектов самостроя их снести.

В "черный" список попали следующие объекты:

- металлический гараж и восемь конструкций вблизи домов №№ 1 и 7 в микрорайоне Тепличный;

- шесть конструкций у дома № 100а на улице Благовещенская;

- два металлических гаража у дома № 11а на улице Мишкольцская;

- два металлических гаража рядом с домом № 113 на улице Карла Маркса;

- два ограждения у дома № 60 на Советском проспекте;

- металлическое ограждение неподалёку от дома № 18в на улице маршала Конева;

- хозяйственную постройку вблизи дома № 95 на улице Горького;

- конструкцию рядом с домом № 26 на улице Кирпичная.