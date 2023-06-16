Ярославский учитель получил вологодский миллион и сбежал

В Вологодской области будут судить мужчину из Ярославля за присвоение выплаты по программе "Земский учитель". Преподаватель естественнонаучных предметов (химия, биология, география)», прошел конкурс в федеральной государственной программе «Развитие образования». С ним в сентябре 2022 года заключили трудовой договор о приеме на работу в качестве учителя географии в одну из сельских школ и перевели выплату в размере 1 млн рублей. Однако после получения денег он вернулся в Ярославль, там оформил больничный, а затем отпуск без сохранения зарплаты и устроился на работу в Ярославский колледж.

После этого учитель предоставил в сельскую школу медицинское заключение о наличии противопоказаний к работам в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, на основании которого трудовой договор с ним был расторгнут без возвращения полученной единовременной компенсационной выплаты. Но, как сообщает прокуратура, медзаключение было подложным.

Прокуратура г. Вологды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ярославской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В обеспечение исполнения приговора суда следствием наложен арест на имущество обвиняемого.

Одновременно прокуратурой г. Вологды в порядке ст. 44 УПК РФ предъявлен иск о возмещении ущерба в размере 1 млн рублей, причиненного преступлением.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.