Руководитель череповецкого почтового отделения присвоила около 400 тысяч рублей

В Череповце денег не досчиталась Почта России. Недостачу, около 400 тысяч рублей, выявила ведомственная ревизия. Череповецким межрайонным следственным отделом в отношении жительницы 47 лет расследуется уголовное дело по ч.3 ст.160 и ч.1 ст.292 УК РФ (присвоение или растрата и служебный подлог).

По версии следствия, в 2019-2022 годах в Череповецком районе женщина-начальник подразделения Вологодского почтамта, используя служебное положение, похищала денежные средства, полученные от реализации товаров и оказания услуг населению. Чтобы скрыть недостачу женщина-руководитель вносила ложные сведения в финансовые документы.

Сотрудники органов внутренних дел провели доследственную проверку и передали результаты следователям СКР. Подозреваемая уволена с должности. Расследование уголовного дела продолжается.