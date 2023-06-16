В Череповце у юноши в руках взорвался порох

В доме вылетели стекла.

Днем 15 июня в жилом доме раздался взрыв. Стекла вылетели в двухкомнатной квартире на первом этаже дома № 45, расположенного на проспекте Строителей.

Появился дым, были вызваны спецслужбы.

Как сообщает официальный сайт города, в квартире находились три человека, в том числе хозяин – 17-летний подросток, который проживает там один. У него ожоги лица и рук. Так что он был госпитализирован. В гостях у него были девушка и юноша, они не пострадали.

Предварительно, взорвался порох.