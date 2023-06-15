24-летний сотрудник кредитной организации в Вологде обвинен в мошенничестве

В Вологде работник кредитной организации оказался мошенником. Он оформлял кредиты на иностранцев и тратил деньги с чужих карт. Однако его манипуляции в чужими деньгами не прошли незамеченными. Он попал под суд, ему вынесен приговор. 24-летний местный житель признан виновным в мошенничестве.

«Судом установлено, что в 2021 году сотрудник одной из организаций Вологды, с целью личного обогащения, используя автоматизированную систему и электронные каналы связи, оформил на граждан потребительские кредиты в одном из банковских учреждений на общую сумму более 87 000 рублей, предусматривающие выдачу неименных кредитных карт, которые он в дальнейшем забирал себе и осуществлял по ним расходные операции», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, он оформил 56 договоров микрозаймов на иностранцев. И сумел украсть более 1 380 000 рублей. Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Мотив, как оказалось, был не корыстным: молодой банкир пояснил, что совершил преступления из-за необходимости выполнения планов по продажам и оформлению займов, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённого приговорили к трём годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также он обязан возместить ущерб.