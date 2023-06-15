Появились первые результаты по ЕГЭ в Вологодской области

Выпускница Вологодского многопрофильного лицея Олеся Блинова по трем предметам ЕГЭ получила по сто баллов. Она сдала русский язык, химию и математику профильного уровня. Об результатах первых экзаменов сообщает пресс-служба Правительства области.

На сегодняшний день получены результаты по обязательным предметам: русскому языку, математике базового и профильного уровней, а также предметам по выбору - химии, литературе и географии.

Сто баллов набрали 16 участников ЕГЭ по химии, 19 по русскому языку, 6 человек по литературе, 5 человек по математике профильного уровня, экзамен по географии сдавали 82 человека, из них результат от 81 до 100 баллов получили семеро.

Как сказал первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак, две выпускницы показали высочайший уровень подготовки: "Выпускница Вологодского многопрофильного лицея Олеся Блинова получила три стобалльных результата. Максимальный балл по русскому языку и химии получила выпускница средней общеобразовательной школы №15 имени С. Преминина Ирина Арасланова".