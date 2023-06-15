Мэр Череповца похвастался городскими пляжами

В большинстве муниципалитетов нет оборудованных пляжей. Но это не про Череповец. "Они не просто готовы. Места для отдыха около воды становятся все лучше и лучше", - рассказал мэр города.

Например, на малом Первомайском пляже установили новые лежаки. Это подарок городу от череповецких предпринимателей. Часть лежаков стоит в тени, часть - на солнце.

А на Зашекснинском пляже появится туалета. "Пока из удобств там только кусты, что мы, конечно, не приветствуем", - признался Вадим Германов.

На Ломоносовском пляже есть площадка для волейбола. А на пляже "Строитель" теперь есть детский городок и возле - красивая набережная.