В ночь с 16 на 17 июня на месяц закроют перекресток в Череповце

В Череповце ограничат движение на месяц по проспекту. Перекресток Ленина и Советского проспекта в Череповце закроют на месяц. Ограничения связаны с реконструкцией проспекта, заменой подземных коммуникаций, сообщает мэрия.

Движение будет закрыто в ночь с 16 на 17 июня. Но откроют два других проспекта - перекрытые ранее для укладки асфальта перекрестки Советский - Карла Либкнехта и Советский - Коммунистов.

Из-за закрытия перекрестка Советского и улицы Ленина общественный транспорт изменит маршруты. На время перекрытия на улицах Милютина и Коммунистов запретят остановку и стоянку.

Сложность и продолжительность работ обусловлена наличием подземных коммуникаций, которые необходимо будет заменить. Продолжительность всех работ — 35 календарных дней.