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НовостиОбщество15 июня 2023 8:50

В Вологодской области начали проводить сложные операции на поджелудочной железе

Иван Чухнин

В Вологодской областной клинической больнице начали проводить сложнейшие операции при хроническом калькулезном панкреатите. Это воспаление поджелудочной железы, в протоке которой образуются камни. Ранее пациенты были вынуждены ездить на операции в крупные медцентры. Теперь их делают и вологодские хирурги. Это стало возможным благодаря современному оборудованию и обучению врачей.

В области проводятся и другие высокотехнологичные операции, например, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов.

"Оснащение медицинских организаций современным оборудованием, обучение медицинского персонала ежегодно позволяет расширять перечень современных видов медицинской помощи", – прокомментировал ВКонтакте начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников.

В настоящее время лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи имеют 15 медорганизаций региона. В 2022 году по полису ОМС высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6 779 пациентов. Это на 22 процента больше, чем в 2021 году.