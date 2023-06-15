Большинство вологодских выпускников, сдававших ЕГЭ по иностранному языку, выбрали английский

На Вологодчине один школьник сдавал китайский язык. 13 июня в области прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Биологию сдавали 755 человек, а иностранный язык - 441 участник. Среди сдававших подавляюще большинство сдавало английский - 433 человека, немецкий всего 7, а один выпускник китайский язык.

14 июня девятиклассники проходили государственную итоговую аттестацию по литературе, информатике и ИКТ, физике и географии.

ОГЭ сдавали 6887 человек. Географию выбрали — 3487 девятиклассников, информатику и ИКТ - 2802 выпускника, физику — 373 человека, литературу — 225 человек.,