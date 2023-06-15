В Череповце высаживают семиметровые клены

Фото: ВКонтакте, Вадим Германов.

В Череповце высаживают клены-большемеры. Мэр Вадим Германов сообщил на своей странице ВКонтакте, что уже на улице Раахе высадили 50 деревьев и в планах - еще 50. Это взрослые деревья высотой 7 метров.

Череповец - один из задымленных городов, зелени часто не хватает, в том числе и на этой улице, рядом с жилыми кварталами.

Городские специалисты проверили соблюдение норм и правил: необходимо проводить посадки на определенном расстоянии от сетей.

Как предупреждает мэр, чтобы согласовать схему расположения растений всем следует заполнить заявку на странице cherinfo.ru/trees.

"Все проверки и уточнения мэрия возьмет на себя. В этом случае не придется через несколько лет вырубать деревья, потому что кому-то понадобилось менять трубы", - объяснил мэр.

Масштабные посадки деревьев в Череповце вернутся осенью.