73 тысячи молодых людей стали обладателями Пушкинской карты

Более 73 тысяч вологжан от 14 до 22 лет могут приобщиться к культуре, используя Пушкинские карты. При этом 90 процентов обладателей карт используют их постоянно. Запас денежных средств на ней - 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства области.

Проект «Пушкинская карта» задуман для приобщения молодого поколения к ярким достижениям нашей отечественной культуры, высокому искусству, традиционным ценностям.

Главное условие – «Пушкинская карта» может оплачивать те мероприятия, которые внесены в специальный реестр на портале «Культура.РФ». Есть и другие ограничения, например, на посещение кинотеатров и просмотр фильмов отечественного производства можно потратить только две тысячи рублей, а остальные три тысячи – на другие культурные мероприятия.

Участниками «Пушкинской карты» на Вологодчине являются более 80 учреждений культуры.

Среди них Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Вологодский музей-заповедник, Вологодская картинная галерея, театры и концертные организации: Вологодский драматический театр, Вологодский театр для детей и молодежи, областная филармония. К реализации программы, помимо Вологды и Череповца, подключены также районы и округа области.