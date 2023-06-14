Трое череповецких подростков попались на грабеже

В Череповце суд вынес приговор троим несовершеннолетним жителям Вологды, признанным виновными в грабеже.

У подростков созрел гениальный план. Они нашли на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже телефона iPhone 12 pro max и решили его украсть у владелице. Они поехали в Череповец на автомобиле, поднялись в квартиру к потерпевшей и, попытавшись отвлечь, хотели незаметно вынести гаджет.

«Но их планам не суждено было сбыться. Их действия все равно стали очевидны для потерпевшей, которая заметила, что, принадлежащий ей телефон, похищен», - сообщает пресс-служба прокуратуры Череповца.

Телефон вернули владелице, а обвиняемые выплатили ей 40 тысяч рублей за причинённые страдания. Подростки впервые привлекались к уголовной ответственности. Поэтому суд решил дать им право на исправление и назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы.