Под Вологдой поймали рецидивиста, подозреваемого в убийстве мужчины

В Вологодском округе суд заключил под стражу 52-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины. 9 июня под Вологдой нашли труп 36-летнего местного жителя. На теле обнаружены ушибленные раны головы и странгуляционная борозда на шее. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Убийство произошло в деревне Снасудово. Подозреваемого объявили в розыск и спустя два дня задержали в соседней деревне.Правоохранители установили, что подозреваемый безработный выпивающий и ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против жизни и здоровья, освобожден по отбытию наказания в начале 2022 года.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Ведется расследование.