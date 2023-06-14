Череповчанина осудили за создание и распространение вирусов

В Череповце осудили местного жителя. Молодого человека признали виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что подсудимый разместил в телеграм-канале видеозапись о применении специальной программы (скрипта) для видеоигры и ссылку на эту программу.

«После просмотра указанной видеозаписи пользователи, переходя по ссылке, указанной в описании теряли доступ к своим аккаунтам в Telegram. Полученные пароли и логины злоумышленник менял на новые и выставлял аккаунты на продажу в сети интернет», - сообщает пресс-служба прокуратуры Череповца.

Подсудимый продал 25 аккаунтов за 2600 рублей. Учитывая данные о личности обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.