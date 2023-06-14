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НовостиПроисшествия14 июня 2023 12:41

Череповчанин заплатил деньги за японский мотоцикл, но так и не получил его

Продавец оказался мошенником
Иван Чухнин

Мошенники обманули череповчанина, который намеревался купить японский мотоцикл. 36-летний нашел в интернете объявление о продаже «Ямахи» и решил купить. Он связался с продавцом и обговорил условия сделки. В итоге он перевел 188 тысяч рублей на счет продавца, но мотоцикл так и не получил. При этом продавец перестал выходить на связь.

Для мошенников суточный улов с доверчивых людей из Вологодской области составил более двух миллионов рублей.

Обмануты оказались жители Вологды, Череповца, Белозерского, Вытегорского, Никольского и Череповецкого районов, сообщает пресс-служба УМВД области. При этом это лишь те случаи, о которых стало известно полиции.