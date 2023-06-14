На производстве погибли двое вологжан

В Вологде погибли два мужчины. ЧП случилось на производстве, расположенном на улице Элеваторной. Региональное управление СК РФ сообщает, что по поручению руководителя регионального управления Г.Ю. Яшина по факту причинения смертельной травмы двум работникам на производстве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По информации следствия, 14 июня 2023 года на территории одного из заводов на улице Элеваторной в Вологде двое рабочих 19 и 40 лет получили смертельные травмы. Они были травмированы осыпавшимися металлическими квадратными трубами длиной 12 м в узком проходе между складированными изделиями. Пострадавшие скончались до приезда бригады скорой медицинской помощи.

"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты областного аппарата, выполняются следственные действия по установлению обстоятельств выполнявшихся работ, а также причин и условий, способствовавших гибели людей", - сообщает ведомство.