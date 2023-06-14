Из-за колоссальных утечек в сетях без горячей воды в Череповце осталось 500 домов

В Череповце без горячей воды остались около 500 жилых домов. Пострадала практически половина Индустриального района.

Городские власти ссылаются на компанию «Газпром теплоэнерго Вологда», она отключила воду без предупреждения.

«Это история о том, как невозможно все время надеяться на чудо: рано или поздно фортуна отвернется. Именно это и случилось с «Газпром теплоэнерго Вологда» в Череповце. Всю весну количество утечек на сетях росло быстрее, чем их успевали устранять», - рассказал мэр города металлургов Вадим Германов.

Утечки в сетях превысили критическую массу. По словам градоначальника, объем подпитки системы достиг 350 тонн в час при максимальной водоподготовке 200 тонн. Как считает Германов, при таких параметрах устойчивая работа системы невозможна.

«Мы надеемся, что хотя бы в некоторые жилые дома и соцобъекты горячая вода вернется до начала гидравлических испытаний. Их старт намечен на 20 июня. За две недели сотрудникам «Газпром теплоэнерго Вологда» предстоит не только провести «гидравлику», но и вернуть сети Индустриального района в рабочее состояние», - написал в соцсетях мэр города.