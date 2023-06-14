Изощренная вологодская садистка сядет на 8,5 лет в колонию

Суд вынес приговор садистке. Она забила женщину до смерти: нанесла больше 40 ударов, душила и резала ножом

Вологодским судом 28-летняя местная жительница отправлена в колонию. Ранее она уже отбывала наказание за аналогичное преступление.

ЧП случилось в декабре 2022 года. "Вологжанка, находясь в одной из квартир Вологды, нанесла потерпевшей не менее 43 ударов руками, ногами и своей головой по голове, туловищу и конечностям погибшей, таскала ее за волосы. Вооружилась находившимся в квартире ножом и, используя его в качестве оружия, нанесла им 4 удара в ногу потерпевшей. Кроме того, вологжанка неустановленной петлей душила потерпевшую», - сообщает прокуратура города.

Избитая женщина погибла от кровопотери, вызванной ножевыми ранениями в бедро.

Обвиняемая отправится в колонию на 8,5 лет. Также она должна выплатить 700 000 рублей дочери погибшей и 300 000 рублей ее отцу.