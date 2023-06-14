В Великом Устюге полицейские задержали подозреваемую в краже денег из комода пенсионерки. Женщина под предлогом уборки квартиры обокрала местную жительницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, местная жительница 1934 г.р. пришла в полицию. Она сообщила, что накануне к ней заходила неизвестная женщина и предлагала помощь в уборке дома. Но пенсионерка отказала ей. При этом незнакомка осталась без присмотра. А после ухода гостьи оказалось, что из комода пропали 35 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к хищению ранее судимой местной жительницы 1969 г.р. Она уже дала признательные показания. Однако деньги она уже потратила.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.