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НовостиОбщество14 июня 2023 6:21

Женщина обгоняла маршрутку на вологодской трассе, но оказалась в кювете

С ней были два мальчика трех лет
Иван Чухнин
Пассажиры маршрутки не пострадали.

Пассажиры маршрутки не пострадали.

Женщина на иномарке при обгоне микроавтобуса угодила в кювет. Пострадали дети.

ДТП произошло 13 июня около 14:30 в Сокольском районе на 41 километре автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово». По предварительной версии, жительница Архангельской области 1994 г.р., управляя автомобилем Шевроле Авео, двигаясь в сторону Вологды, выполняла обгон автомобиля "Фольксваген Крафтер". Маневр ей не удался: она не справилась с управлением и совершила боковое столкновение с ним. После чего легковушка съехала в кювет.

В результате пострадала женщина-водитель и два ее пассажира - мальчики 3 лет. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.

В салоне микроавтобуса находилось 16 пассажиров, никто не пострадал. На месте происшествия работал наряд ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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