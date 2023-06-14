В Соколе двое мужчин ограбили супермаркет, ударили сотрудника и разбили платежный терминал

В Соколе пойманы грабители. Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин. 13 июня сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии около 15:00 поступила информация, что в одном из супермаркетов города, расположенного на улице Советской, произошло хищение продуктов. Как оказалось, двое мужчин открыто похитили из магазина продукты питания, ударили работника магазина, разбили платежный терминал и убежали. Уточнив приметы подозреваемых, наряд группы задержания приступили к поиску. Схожих по описанию мужчин росгвардейцы обнаружили возле одного из домов на улице Суворова.

Граждане были задержаны и переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.