Женщина и семилетний сын оговорили вологжанина в преступлении

Вологодским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины. Она обвиняется по ч.3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос)

По данным следствия, в июне 2020 года в одном из населенных пунктов Грязовецкого района молодая женщина, испытывая неприязнь к мужчине, который ограбил ее сына 7 лет, оговорила его в новом преступлении, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В полиции она заявила о повторном хищении денег у ее сына. Затем мать и сын сообщили ложные сведения об этом в ходе следственных действий по возбужденному уголовному делу.

В последующем мужчина понес заслуженное наказание за совершенное преступление, а по данному эпизоду следователями СКР проведено дополнительное следствие и прекращено уголовное преследование.

Одновременно в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело о ложном доносе, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.