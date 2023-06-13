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НовостиОбщество13 июня 2023 15:01

Стала известна судьба разоренного летнего лагеря "Янтарь" под Череповцом

Инвестор намерен его восстановить
Иван Чухнин

Детский лагерь "Янтарь" в Череповецком районе, разоренный и закрытый, был продан. Стало известно, какие планы у нового хозяина, выкупившего все здания.

Как сообщил глава района, в этом году предстоит сформировать концепцию нового современного Центра спорта и отдыха для детей и взрослых. После начнется разработка проектно-сметной документации. Сообщается, что новый Центр сохранит прежнее название.

«Мы провели большую работу по поиску инвестора. Это крупная федеральная компания. Вместе с судебными приставами отработали, чтобы полуразрушенные здания "Янтаря" выставили на продажу. В ближайшее время инвестор оформит земельный участок, организует охрану объекта, установит новое ограждение и видеонаблюдение, а также выполнит необходимую консервацию, чтобы остановить разрушение зданий», - рассказал глава района Роман Маслов.