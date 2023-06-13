Два рыбака перевернулись на резиновой лодке на Онежском озере

Спасатели АСУНЦ «Вытегра» спасали рыбаков с перевернувшейся лодки на Онежском озере. Об этом сообщает сообщает группа «АСУНЦ «Вытегра» МЧС России» ВКонтакте.

ЧП произошло в минувшие выходные. Два мужчины рыбачили на Онежском озере. Их резиновая лодка перевернулась примерно в пяти километрах от горы Андома - ее перевернуло волной. Оба мужчины едва не утонули. К счастью, им удалось подняться на перевернутую лодку, а у одного из рыбаков был взят с собой водонепроницаемый телефон. Они связались со службой спасения 112. Сигнал поступил в ЕДДС Республики Карелии, те переадресовали его спасателям ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра».

На место вышел спасательный катер. Спасатели Рудольф Тезиев, Василий Новоселов и Сергей Ушатников обнаружили рыбаков и доставили их до центра. Там обогрели, напоили чаем и передали приехавшим родственникам.