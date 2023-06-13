Автовладелица в Череповце взыскала деньги за открытый люк с арендатора земли

В Череповце женщина выиграла суд за разбитую машину. На его арендуемом участке она наехала на открытый люк.

Сначала череповчанка обратилась в суд с иском к департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии Череповца.

Она потребовала возместить ущерб - в июне 2022 года из-за открытого люка возле здания торгового центра по улице М.Горького в Череповце она повредила автомобиль.

"Женщина указала, что ДТП произошло по причине ненадлежащего состояния дороги. На момент ДТП знаки, предупреждающие о наличии открытого люка, а также ограждения на участке дороги, где произошло ДТП, отсутствовали. На основании определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении нарушение каких-либо пунктов правил дорожного движения Российской Федерации водителю при совершении ДТП не вменено", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Но выяснилось, что земельный участок, на котором находился злополучный люк, в то время находился в аренде. Так что ущерб, причиненный истцу, подлежит взысканию с арендатора.

В итоге решением Череповецкого городского суда с арендатора земельного участка взыскана стоимость восстановительного ремонта автомашины в размере 51600 рублей, а также расходы по оценке - 3000 рублей, оплата юридических услуги представителя - 12000 рублей, государственная пошлина - 1748 рублей.