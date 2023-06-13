В Череповце начали строительство поликлиники в Зашекснинском районе

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о начале работ по строительству поликлиники №7. На месте побывал губернатор области Олег Кувшинников. Сдача объекта планируется 28 февраля 2025 года.

"Здание рассчитано на 800 посещений в смену. Здесь разместятся все отделения, принимающие сейчас череповчан по шести адресам. В настоящее время к единственной в Зашекснинском районе поликлинике приписаны почти 49 тысяч человек. По прогнозам специалистов, к 2030 году эта цифра увеличится до 60 тысяч", - сообщил Вадим Германов.

Средства на строительство выделены, в том числе, из федерального бюджета. Генеральным подрядчиком строительства четырехэтажного здания поликлиники стала компания «Швабе-Москва».