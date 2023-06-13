Туристы сели на мель на реке Сухоне, намереваясь доплыть до Опок

Туристы оказались без спасательных средств.

На Сухоне катер с туристами сел на мель. ЧП случилось в Великоустюгском округе 12 июня. Инцидент произошел у деревни Берёзово. Об этом сообщает газета "Устюжаночка". На помощь пришли неравнодушные местные жители. Они вывезли туристов на берег на своих лодках.

Как выяснилось, туристы отправились из Устюга любоваться Опоками. Но тур сорвался. ЧП случилось перед обедом примерно в 11.00 до 12.00, и примерно до 16.00, снимали катер с мели. Очевидцы утверждают, что на судне было около 15 человек, в том числе дети, однако ни жилетов, ни простой резиновой лодки на катере не было.