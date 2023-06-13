В Вологде у одного из самых протяженных автобусных маршрутов изменится расписание

В Вологде автобусный маршрут №45 изменит расписание. С 14 июня автобус «ВПЗ – Мясокомбинат» будет ходить по новому графику. Об этом горожан предупреждает ПАТП №1 на странице ВКонтакте.

Автобус будет выходить на линии в 6:04 – от остановки «ВПЗ». А с «Мясокомбината» - с 6:06.

Напомним, все автобусы Вологды подключены к сервису Яндекс Карты. Так что их движение можно отслеживать онлайн.

Сейчас специалисты мониторят работу системы, контролируют, насколько правильно она распознает нахождение автобусов. Всех вологжан приглашают помочь в отладке сервиса. Если увидели неполадки, просьба позвонить в Единый информационный центр по телефону 72-73-41.