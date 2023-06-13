Антимонопольщики нашли управу на нерадивых коммунальщиков

ООО«Газпром теплоэнерго Вологда» получило штраф 650 тысяч рублей. Во столько обошлась проволочка коммунальщиков. Вологодское УФАС выявило, что ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» превысило допустимый перерыв подачи горячей воды (14 дней*) жителям Заягорбского района Череповца в период ежегодных профилактических ремонтов летом 2022 года.

Людям пришлось сидеть без горячей воды 17 дней. Пострадали жители двух домов по улице Космонавта Беляева, одного дома по улице Юбилейной и одного дома по улице Гоголя; 18 дней не было горячей воды в шести домах по проспекту Победы; на 36 дней была отключена эта коммунальная услуга для жителей одного дома по улице Луначарского.

quot;В УФАС с жалобой на действия поставщика коммунального ресурса обратились жители города Череповца. УФАС признало ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» нарушившим Закон о защите конкуренции*. В отношении ресурсоснабжающей компании-монополиста было возбуждено административное дело для размера определения штрафа. По итогам его рассмотрения Вологодское УФАС назначила штраф", - сообщают в УФАС по Вологодской области.

Средства должны быть уплачены в федеральный бюджет Российской Федерации.

* Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 **В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, запрещается совершать действия, результатом которых является ущемление интересов других лиц.