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НовостиПроисшествия13 июня 2023 10:00

В Череповце мужчина лишился ног

Он госпитализирован
Источник:kp.ru

ЧП случилось в Череповце. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, поезд травмировал мужчину неподалеку от дома на Останкинской, 36.

Утром, около 10:30 поезд, принадлежащий фанерно-мебельному комбинату, наехал на мужчину, сообщает "Вологда Регион".

По неофициальной информации он находился на путях, был нетрезв, ему отрезало ноги.

В итоге он был госпитализирован в реанимацию.

По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку. Пока личность пострадавшего не была установлена.