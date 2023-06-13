В Череповце мужчина лишился ног

ЧП случилось в Череповце. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, поезд травмировал мужчину неподалеку от дома на Останкинской, 36.

Утром, около 10:30 поезд, принадлежащий фанерно-мебельному комбинату, наехал на мужчину, сообщает "Вологда Регион".

По неофициальной информации он находился на путях, был нетрезв, ему отрезало ноги.

В итоге он был госпитализирован в реанимацию.

По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку. Пока личность пострадавшего не была установлена.