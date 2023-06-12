Череповчанин погиб в горящей бане

В Череповце около 9 часов вечера 11 июня произошел пожар, унесший человеческую жизнь. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Возгорание случилось в СНТ №2 «ЧМХС» - на 8-й линии горела деревянная баня. Площадь пожара составила 35 кв.м. В пожаре погиб 61-летний мужчина, муж собственницы бани.

Огонь уничтожил чердачное перекрытие, повреждено парильное помещение, предбанник, имущество. На месте работали 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Рассматриваются несколько причин ЧП: поджог; аварийный режим работы электрооборудования; неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.