Под Соколом из-за лося на трассе пострадали пятеро человек

Фото: Областной УГИБДД

В Сокольском округе ночью 12 июня на трассе Москва — Архангельск произошло массовое ДТП с участием сохатого. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

51-летняя женщина за рулем «Хендай-Солярис» заметила на трассе внезапно выбежавшего лося. Автомобиль по касательной задел животное, вылетел на встречку, где и произошло столкновение с «Тойота-Рав-4» и «Дэу-Нексия».

В результате аварии пострадало пять человек: водитель и две пассажирки автомобиля «Хендай» — семилетняя и трехлетняя девочки; пассажир и водитель «Дэу». Медики госпитализировали участников ДТП с травмами различной степени тяжести.

Лось тем временем убежал в лес.