В Череповце в трех школах установят тренажеры для детей с особенностями развития

Фото: из архива первого замгубернатора области Эдуарда Зайнака в ВКонтакте

В городе металлургов к новому учебному году в школах № 35, 38 и 44 появятся уличные тренадеры дл детей с особенностями развития. Средства выделила компания «Северсталь».

Ранее на территории этих школ не было спортивных уличных пространств. Местный бизнес решил исправить ситуацию. За лето для школьников сделают зоны с тренажёрами, а также многофункциональные площадки для игры в футбол и баскетбол.

«Все ребята должны иметь равные возможности для развития. Мы как социально ориентированная компания смотрим на то, где в городе есть необходимые точки приложения сил. Программа социальных инвестиций долгосрочная, и мы реализуем ее с позиции того, что жизнь в нашем городе должна быть комфортной для всех его жителей», – отметила советник гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь», депутат ЗСО Людмила Гусева.