В Вологде скончался бывший бизнес-омбудсмен Степан Ткачук

Фото: газета "Красный Север".

В Вологде на 65 году жизни умер бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области Степан Николаевич Ткачук.

О смерти бизнес-омбудсмена сообщила в соцсетях его дочь Диана: "Многоуважаемого умного доброго честного Степана Николаевича больше нет в этом мире. Большая утрата для нашего рода и для тех, кто искренне к нему относился. Вечная память!".

Журналисты, работавшие с ним, запомнили Степана Николаевича как вдумчивого, умного, доброжелательного человека.

С 2007 по 2010 годы Степан Ткачук работал в Правительстве Вологодской области, являлся заместителем начальника Департамента экономики. С 2010 по 2012 год был Председателем комитета развития малого и среднего предпринимательства Вологодичны.

Пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Вологодчины Ткачук занимал с 2013 по 2019 год. За 6 лет на его имя поступило свыше 2000 обращений от бизнесменов.

Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, сообщает портал "Вологда-поиск".