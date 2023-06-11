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НовостиОбщество11 июня 2023 17:01

Мобилизованный череповчанин погиб на территории ЛНР

Михаила на службу призвали в октябре
Евдокия САХАРОВА
Фото: со страницы Романа Маслова в ВКонтакте

Фото: со страницы Романа Маслова в ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской народной республики погиб житель Череповецкого района 36-летний Конев Михаил Александрович. Об этом сообщил руководитель администрации района Роман Маслов.

Михаил родился в Мурманской области, но последние годы проживал под Череповцом. Его мобилизовали в октябре 2022 года.

«Похороны пройдут 13 июня в 11.00 на пятом кладбище города Череповца. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Михаила Александровича, который погиб, защищая интересы нашей Родины. Скорбим вместе с вами», – написал на своей странице в соцсети ВКонтакте Роман Маслов.