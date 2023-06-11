В Череповце прошел финал конкурса деревянных скульптур

В Череповце сегодня, 11 июня, подвели итоги фестиваля деревянных скульптур. Тут же прошел концерт. Главным спонсором традиционно стала компания «ФосАгро».

Первое место и 100 тысяч рублей жюри назначили команде «Тандем»: Николай Гетьман и Наталья Бузина-Гетьман из Московской области представили «Сказ о Коловрате».

Второе место и 80 тысяч отправились команде «Вдохновение» из Белоруссии. Братья Денис и Виталий Аранские изобразили богатыря Микулу Селяниновича.

Третье место и 60 тысяч достались команде «Огоньки» из Вельска. Сергей Хомов и Алексей Распопов создали скульптуру «В единении — сила!»

«Русские земли всегда славились своими богатырями и умельцами. В этих скульптурах яркие образы, характеры, эмоции, демонстрирующие силу и дух русского народа. Такой результат был бы невозможен без любви мастеров к своему делу и своей родине», — подчеркнул зампредседателя Гордумы Сергей Макаров.

В группе фестиваля вконтакте проходит голосование за приз зрительских симпатий.