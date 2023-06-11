Полицейские помогли срочно доставить искусанную собакой девочку в череповецкую больницу

Сотрудники ГИБДД экстренно доставили в череповецкую больницу ребенка из района. Ее сильно покусала собака. Жительница Череповца поблагодарила сотрудников полиции за помощь, оказанную ее травмированной дочери.

ЧП случилось во время отдыха в деревни: на 11-летннюю девочку набросилась собака. Сильно травмированную девочку нужно было срочно доставить специалистам. Встретив по дороге наряд Госавтоинспекции, супруги попросили сопроводить их до медучреждения. «Старший лейтенант полиции Максим Санин и младший лейтенант полиции Григорий Цветков осуществляли несение службы по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи деревни Шулма на 144-м километре федеральной автодороги А-114. Около 14:35 к ним подъехал легковой автомобиль, из которого выбежала женщина и пояснила, что их 11-летняя дочь была серьезно травмирована в деревне в Устюженском районе», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Полицейские, увидев ребенка и оценив ситуацию, незамедлительно пересадили женщину с девочкой в служебный автомобиль и оперативно направились в череповецкую детскую больницу.