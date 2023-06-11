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НовостиОбщество11 июня 2023 16:35

Вологжане одни из лидеров по потреблению мороженого

Первое место по стране заняла Московская область
Евдокия САХАРОВА

Вологодская область стала одним из лидеров среди российских регионов по потреблению мороженого. Об этом пишут «Известия».

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. К этому празднику провели исследование на основе информации о продажах мороженого за 2023 год из системы маркировок и данных Росстата.

Победителями стали москвичи. Жители области приобрели в этом году 1145 кг холодного лакомства. В десятку регионов любителей мороженого ошли Ленинградская область, Москва, Томская и Свердловская области. На пятом месте – Вологодская область. За ней следуют Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области.

За 5 месяцев 2023 года произведено 214,7 миллиона кг мороженого. Это почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам производителей, самым большим спросом с советских времен у россиян пользуется обычный белый пломбир, который занимает 70% рынка. Далее идут шоколадное и фисташковое мороженое и остальные его виды.