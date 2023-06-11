Вологжане одни из лидеров по потреблению мороженого

Вологодская область стала одним из лидеров среди российских регионов по потреблению мороженого. Об этом пишут «Известия».

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. К этому празднику провели исследование на основе информации о продажах мороженого за 2023 год из системы маркировок и данных Росстата.

Победителями стали москвичи. Жители области приобрели в этом году 1145 кг холодного лакомства. В десятку регионов любителей мороженого ошли Ленинградская область, Москва, Томская и Свердловская области. На пятом месте – Вологодская область. За ней следуют Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области.

За 5 месяцев 2023 года произведено 214,7 миллиона кг мороженого. Это почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам производителей, самым большим спросом с советских времен у россиян пользуется обычный белый пломбир, который занимает 70% рынка. Далее идут шоколадное и фисташковое мороженое и остальные его виды.