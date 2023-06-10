Мишка вышел к белозерской деревне

Фотография местного жителя,ВК

9 июня в деревне Дресвянка заволновались местные жители - они обнаружили следы крупного хищника. Хозяин леса побродил по округе и ушел в лес.

Инцидент произошёл вечером в 30 км от райцентра. Местные жители сфотографировали следы потапыча и выложили снимки в соцсети.

Обычно дикие животные выходят к поселениям зимой, когда не найти корма в лесу. Чаще всего это волки или лисицы. Появление медведя – особенно летом – редкое явление. Скорее всего, хищник искал пищу, но наткнувшись на присутствие человека, ушел обратно в лес.

Знатоки поговаривают, что у Дресвянки давно живут медведи: "Лесов нету, выходят в деревни".