На востоке Вологодчины выпал град

Фото: ВКонтакте

В Вологодской области второй раз за месяц выпал град. Первый градопад отметился на востоке региона 3 июня. Градины принесли урон сельскому хозяйству и частным подворьям.

«В Подболотье опять град. Едва успели устранить последствия предыдущего каприза природы, как картина повторилась», - написала в ВК жительница Бабушкинского района Света Чебыкина.

Фото: ВКонтакте

Синоптики обещают, что ночь на воскресенье тоже будет прохладной. Местами температура может упасть до -1°C.

Фото: Светлана Чебыкина, Иван Задворников, газета "Знамя" (Бабушкинский округ).