В Вологодской области ищут сбежавшего убийцу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тело убитого было обнаружено утром 9 июня. 36-летний мужчина скончался от причиненных ему ранений.

"Утром 9 июня 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в д. Снасудово Вологодского округа тела местного жителя 36 лет. Выехавшие на место следователи территориального отдела и следователи-криминалисты областного аппарата СКР выявили признаки насильственной смерти", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, к убийству может быть причастен 62-летний местный житель, знакомый погибшего. Тот ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. Сейчас его ищут, передает региональное управление СКР. «В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится на сайте ведомства.