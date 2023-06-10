Столетняя женщина в Череповце получила ожоги из-за загоревшейся электрогрелки

100-летняя женщина пострадала в пожаре в Череповце. Она получила ожоги и наглоталась углекислого газа. Пожар произошел ночью 10 июня в Череповце на улице Бардина. В 2:37 поступила информация пожарным о возгорании в трехкомнатной квартире на 5-м этаже пятиэтажного дома. Однако пожар там сумели потушить до приезда пожарных.

А вот женщину с диагнозами «термический ожог пламенем лица, верхних конечностей» и «отравление продуктами горения» срочно госпитализировали в реанимационное отделение МСЧ «Северсталь».

Как оказалось, ночью загорелась электрогрелка. В домах сейчас прохладно - ночью температура опускается до нуля градусов, а отопление отключено.

– Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования (электрическая грелка), – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.