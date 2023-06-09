На Вологодчину крадутся заморозки

В Вологодскую область скандинавский циклон принесет заморозки. Они могут попортить настроение дачникам, особенно в западных районах региона. Холодная погода будет наблюдаться ночами. Как сообщают сотрудники регионального ЦГМС, в ночь на 10 июня температура воздуха до -1 градуса, причем холод будет заходить с западной части Вологодской области. Дневное из-за северного ветра также будет прохладно. В ночь на 11 июня температура воздуха может опустится до -1-2 градусов. И в ночь на понедельник прогнозируется также возможны низкие температуры от 0 до -1 градуса.

После трех холодных ночей синоптики обещают потепление.