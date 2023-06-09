В Великом Устюге с воинскими почестями похоронили Валерия Шубина

Валерий Шубин похоронен на родине.

В Великом Устюге похоронили добровольца Валерия Шубина. У него остались трое детей и жена.

В Великом Устюге с воинскими почестями был похоронен Валерий Шубин. По словам главы Великоустюгского округа Александра Зимина, Валерий Шубин ушел спецоперацию в Украину добровольцем.

«Честно и беззаветно исполняя воинский долг, он отдал свою жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа, своей семьи. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности!», - написал на своей странице в соцсетях Александр Кузьмин.