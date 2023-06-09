В Вологодской области под суд пойдет главврач

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего главврача. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст.290 (3 эпизода), ч.3 ст.290 (2 эпизода), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (2 эпизода).

По данным следствия, в 2017-2021 годах в Череповце главврач областного противотуберкулезного диспансера №2 использовал служебное положение в корыстных целях. Руководитель бюджетного учреждения получал от трех подчиненных за общее покровительство, организацию стимулирующих выплат в качестве взятки денежные средства, от каждого в общей сумме не менее 200 тыс. рублей, а также за совершение иных действий – мелкую взятку в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, получил взятки от граждан: в размере 13 и 30 тысяч рублей за предоставление возглавляемым учреждением медицинских услуг и мелкую в размере 5 тысяч рублей – за выдачу дубликата документа.

Противоправную деятельность должностного лица пресекли сотрудники управления УМВД России по г. Череповцу.

По ходатайству следователей СКР на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 141 тысяч рублей.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим обвинительное заключение утверждено прокурором, дело в ближайшее время будет направлено в суд.