В Череповце летом откроют самый большой в регионе торговый центр

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В Череповце на 95% готов новый торгово-развлекательный центр "Мармелад". Идут пусконаладочные работы, отделка атриумов, началась подготовка к открытию. Здание вместе с инвестором Алексеем Сивковым осмотрели депутаты Гордумы.

Новый ТРЦ станет самым большим развлекательным центром в Вологодской области площадью 53 тысячи кв м. Открытие намечено на 31 июля.

«Там будет больше сотни федеральных сетевых магазинов, региональные бренды, предприниматели Череповца и области. На втором этаже будет детский развлекательный центр с активити-парком. Третий этаж отведен под гастрономические заведения. Рядом с центром сделают парк с аттракционами, колесом обозрения, спортплощадками, кафе и ресторанами», — сообщила директор Агентства городского развития, депутат Гордумы Оксана Андреева.