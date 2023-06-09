12 июня в Вологде пройдет парад ретро-автомобилей

Фото: со страницы газеты "Маяк" в ВКонтакте

В Вологде у площади Дрыгина 12 июня в 10:00 выстроятся "Москвичи" и "Жигули", "Волги", ГАЗы и "Запорожцы". Парад ретро-автомобилей советского автопрома состоится в День России. Желающие смогут посидеть за рулем старинных авто и, возможно, даже попробовать некоторые из них завести.

После колонна отправится в поселок Сосновка, что в 20 км от областной столице. В 11 утра там пройдет велопробег, а праздник продолжится в 12:30 в местном ДК - запланирован концерт с участием солистов и творческих коллективов Вологодского округа, а также приглашенных артистов Юрия Смыслова и Николая Федосеева.