У спасателей Череповца новый Вояджер

Кадр из видео со страницы мэра

Спасательной службе Череповца купили новый катер. Он может разгоняться до 80 км в час. Мэр города похвастался приобретением в соцсетях.

Катер «Вояджер 800» - самый большой и мощный в Спасательной службе. Мотор «Ямаха» в 300 лошадиных сил разгоняет его до 80 км/ч, а на борту одновременно могут быть до 7 человек. Обновка за 8 млн рублей заменит старый уставший катер 1978 года выпуска.

Вояджер будет использоваться для поисково-спасательных работ в акваториях наших рек, для проведения водолазных работ и дежурства в сложных погодных условиях.